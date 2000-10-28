Новую школу построят в иркутском микрорайоне Юбилейный 17:29, 21 мая 2018 г.



Новая школа на улице Багратиона появится в избирательном округе №34. Уже в этом году начнется подготовка строительной площадки. Деньги на возведение школы выделила мэрия Иркутска из городского бюджета. Вопросы будущих масштабных строек в микрорайоне Юбилейный на контроле у депутата городской думы Михаила Корнева. Об этом он рассказал жителям на ежегодном отчете о своей деятельности.

Также депутат оказывает содействие в строительстве нового современного больничного комплекса. В него включат реабилитационный центр на базе ГКБ №6 для больных после инсульта и новое здание поликлиники №6. Кроме того, в этом году обязательно продолжится благоустройство залива Якоби. "Чтобы были построены у нас плоскостные спортивные сооружения, пляжный волейбол, пляжный футбол, канатная дорога для детей, качели большие были сделаны. Кроме того, концепцией развития акватории залива Якоби в среднесрочной перспективе предусмотрены создание детской парусной школы, обустройство понтонного причала и организация водных аттракционов", - сообщил Михаил Корнев, депутат думы г.Иркутска.

Внутреннее обустройство района также не останется без внимания властей. В прошлом году мэрия по заявкам депутата привела в порядок дворы в Юбилейном и на улице Багратиона, также отремонтировали лестницы и пешеходные дорожки. В новом сезоне подрядчики займутся территорией возле дома №45 в Юбилейном по проекту "Формирование комфортной городской среды". Подробный план и проект работ уже составлен. Кстати, жители тоже участвовали в разработке данного проекта благоустройства. Они предлагали свои идеи и пожелания. Помимо этого, завершается разработка проекта храма Святого Александра Невского на улице Захарова.