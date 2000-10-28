"Байкал" стал победителем соревнований по мини-футболу 17:18, 21 мая 2018 г.



Команда "Байкал" победила в соревнованиях по мини-футболу среди учебных заведений Иркутской области. Турнир прошел на базе 26-й школы областного центра. Это были уже третьи по счету состязания за Кубок департамента юридической помощи. Его посвятили 73-й годовщине победы. За первое место боролись спортсмены 2004-2005 годов рождения. Кроме победителя турнира, это иркутские команды "Девятка" и "СОШ №26". Они заняли второе и четвертое места, соответственно. Третье у дебютантов соревнований - школьников из поселка Михайловка Усольского района.

Андрей Тодоренко, тренер команды "Сибирь", п.Михайловка: Первые две игры показали игру динамичную, бескомпромиссную, хорошую, техничную. Но немного не хватило удачи, проиграли. Собрались на последний матч за третье призовое место, мы его на зубах выиграли.

Максим Назин, директор Иркутского областного департамента юридической помощи: Любые команды могут попасть и заявиться на этот турнир. Сейчас мы разрабатываем систему предварительного отбора и участия по принципу состязания внутри районов города Иркутска. И уже сегодня у нас участвуют команды из области. Разрабатываем сейчас план именно того, чтобы систематизировать и в майские праздники как можно большее количество участников приезжало на этот турнир.

Кстати, награды вручили не только командам. Организаторы отметили самых выдающихся игроков турнира по мини-футболу. Это лучший защитник, вратарь, бомбардир и нападающий соревнований.