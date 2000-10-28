Иркутские экоактивисты продвигают проект по переработке пластика 16:03, 21 мая 2018 г.



Как сделать фабрику по переработке пластика... в собственном гараже? Оказывается, это не так уж сложно. Два активиста из Иркутска уже взялись за этот проект. Сейчас молодые люди ищут единомышленников. Можно ли совсем отказаться от употребления пластика и как спасти природу?

Эдуард Решетников - один из инициаторов нового экологического проекта в Иркутске. В своем гараже молодой человек решил перерабатывать пластиковый мусор на общественных началах. Идея пришла из интернета. В Иркутске не так много мест, где принимают пластик. А в Голландии дизайнер Дейв Хаккенс разработал компактные аппараты специально для экоэнтузиастов. Вместо того чтобы запатентовать продукт и делать на этом деньги, Дейв бесплатно выложил в интернет все чертежи и регулярно создает обучающие видео. "В экструзионной машине вы можете смешать множество разных цветов. И хорошо то, что они перемешиваются, так что на выходе вы получаете один равномерный цвет", - поясняет Дейв Хаккенс, основатель движения "Precious Plastic".

Проект Дейва называется "Precious Plastic", то есть "Драгоценный пластик". Так же назвали свою группу иркутские энтузиасты. Мысль движения проста: если не можешь подключиться сам, расскажи об этом всем знакомым. Деньги на станки иркутяне планируют собрать на интернет-платформе. Всего нужно 80 тысяч. Монтировать аппараты молодые люди будут сами после работы. К сбору отходов хотят привлечь волонтеров-единомышленников, а возможную прибыль отдавать приютам для собак. "Период его распада, пластика, составляет примерно 600 лет. С теми объемами производства, которые сейчас у нас, получается, планета будет завалена через эти 600 лет, и он разлагаться еще не будет даже. Я просто-напросто начал задумываться, что я могу сделать для этого. Как я могу повлиять", - говорит Эдуард Решетников, экоактивист.

Загрязнение планеты пластиком действительно приобретает угрожающие масштабы. От него ежегодно гибнут сотни животных и птиц, а недавно пластиковый пакет обнаружили даже на дне Марианской впадины.

Проблема пластикового загрязнения остро стоит по всей России. После каждых теплых выходных на природе остаются буквально тонны мусора из пластика, в том числе одноразовой посуды. Как решить эту проблему, уже задумались на федеральном уровне.

С 2019-го на пластиковую одноразовую посуду и аналогичные товары в России собираются ввести экологический сбор. То есть средства на ликвидацию ущерба. Тогда вредный для природы материал станет просто невыгодно производить. Ведь сейчас он ценится в основном за дешевизну. При этом потребители в целом готовы более разумно подходить к этой проблеме.

- Удобная штука - пластик. Просто может нужно утилизировать его грамотно, то есть разделять стекло, пластик, чтобы перерабатывали.

- А вы готовы?

- В любом случае готовы. Сделайте нам отдельные контейнеры, мы будем разделять. Конечно, готовы.

- Мы цивилизованные люди, никуда от этого не денешься. Пакеты, все просто надо, как в цивилизованном мире, разделять, да и все. К этому мы не приходим, потому что сознания у нас не хватает.

- Я думаю, его не получится полностью запретить, но я считаю, что нужно.

- Ну а как без него. Ну вот как? Привыкли все люди. Пластиковое все.

- Ну как без него. Люди могут постараться и взять с собой не одноразовую посуду, а потом просто ее помыть. Это же не так сложно, чем выкинуть. Просто чуть-чуть усилий, и все будет хорошо.