Более 200 иркутян вышли на старт благотворительного легкоатлетического пробега "Спорт во благо" 14:55, 21 мая 2018 г.



Более ста тысяч рублей пойдут на программу ранней помощи детям с синдромом Дауна. В Иркутске прошел благотворительный легкоатлетический пробег "Спорт во благо". Как спорт помогает найти поддержку и единомышленников? За участниками марафона наблюдала съемочная группа программы "Новости".

К марафону семья Тишковец готовилась заранее, придумывали образ. Особенным участникам особенная номинация - FunRun. Или костюмированный пробег. Для 15-летней Софьи "Спорт во благо"- настоящий праздник. Вот уже второй год она бессменный участник акции. "Это общение, это ее интеграция в общество, чтобы она была полноценным членом и жила такой же жизнью, как все, участвовала со всеми, не боялась ни толпы, ни взглядов, ни реакции. И это воспитывает не только нас, но и других людей", - говорит Нила Тишковец, мама Софьи.

Дистанции традиционно детские и взрослые. Для малышей до пяти лет на 50 метров, тех, кто постарше, на 300 и 600. Взрослые спортсмены боролись за победу в забеге на 3 и 6 километров. Все сборы участников пойдут на программу ранней помощи детям с синдромом Дауна. Каждый семисотый ребенок в мире рождается с лишней хромосомой. "Очень важно ребенка с особенностями начать развивать с самого рождения, чтобы потом у него был хороший старт, он мог пойти в школу наравне с обычными ребятишками. То есть в нашем проекте работают семь специалистов. Это психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по творческому развитию, музыкальные педагоги. И вот для этого, чтобы дети могли получать своевременную раннюю помощь, мы проводим наш благотворительный забег", - сказала Наталья Попова, организатор забега, руководитель общественной организации "Радуга".

"Спорт во благо" - федеральный благотворительный проект. Один из немногих, где люди с ограниченными возможностями здоровья участвуют наравне со всеми остальными. А еще это возможность встретиться с звездами спорта. Андрей Ещенко - известный российский футболист, чемпион страны, защитник московского "Спартака". Наш земляк, воспитанник иркутского спорта. На благотворительную акцию на малую родину приезжает уже не первый раз. "Когда я был маленький, я не думал так глобально. А когда уже постарше стал, стал понимать, что надо спортом заниматься, несмотря ни на что. И если у тебя есть какая-то возможность помогать другим, у кого не так много есть возможностей этим заниматься. Поэтому мы собираемся и уже неоднократно проводим эту акцию", - рассказал Андрей Ещенко, защитник московского "Спартака".

"Иркутяне показывают завидную активность при проведении этого мероприятия. Очень много людей подключается, оказывают поддержку людям с ограниченными возможностями. И уже второй год, вы видите, приезжают ребята, спортсмены, известные люди. Все с удовольствием участвуют, подключаются, и я думаю, что это очень знаково", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Программа "Спорт во благо" действует по всей стране. К ней подключились десятки крупных городов. В том числе, Екатеринбург, Уфа, Барнаул, Омск, Рязань, Махачкала и другие. В Иркутске акция проходит уже в четвертый раз. Участниками благотворительного легкоатлетического забега в этом году стали более 200 человек.