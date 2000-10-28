Виктория Амазонская вновь вернулась в Ботанический сад ИГУ 14:49, 21 мая 2018 г.



Королевское возвращение. Самая большая кувшинка в мире теперь снова растет в Иркутске. Викторию Амазонскую, чьи листья в природе достигают впечатляющих размеров и могут выдержать до 30 килограммов, пересадили на постоянное место жительства в тропический водоем Ботанического сада Иркутского госуниверситета. Кто и зачем выращивает королевскую кувшинку и когда она зацветет? Расскажем в следующем материале.

В короткой, но яркой жизни Виктории Амазонской сегодня важный день: ее пересаживают в естественную среду обитания - тропический водоем. До этого она 3,5 месяца росла в емкости с водой при температуре 29 градусов.

Семь лет назад при реконструкции водоема уберечь растение не удалось. В этом году Сергей Калюжный привез семена из Ботанического сада МГУ и вернул самую большую в мире кувшинку в Иркутск. Биолог рассказывает: буквально завтра ее листья будут уже возвышаться над водой. И продолжат расти впечатляющими темпами. "Листья будут первые очень крупные. А потом она начнет мельчать, зацветет, листья начнут уменьшаться. Цветок будет большой, белый. Первый день он белого цвета, на второй он розовеет, и на третий он уже почти красный. И уходит под воду, там созревают семена. И вот что интересно: внутри цветка температура будет 32 градуса", - рассказывает Сергей Калюжный, биолог, куратор тропической коллекции Ботанического сада ИГУ.

Открыли растение в 1832 году на реке Амазонке. Королевской кувшинке английский ученый дал, конечно, королевское имя. Цветет Виктория раз в жизни, а после погибает. Ее листья - до полутора метров шириной - способны выдерживать вес ребенка. А еще это национальный цветок южноамериканского государства Гайана, он украшает герб страны. В тропическом водоеме Ботанического сада огромная кувшинка станет жемчужиной коллекции. Хотя пока ее превосходят по размеру соседи-родственники, собранные по всему миру.

Зацветет Виктория Амазонская осенью. Всего на три дня. Оставив после себя потомство, которое снова даст побеги весной. И королевское возвращение можно будет считать состоявшимся.