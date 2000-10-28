Из кругосветного путешествия в Иркутск вернулась книга, авторами которой стали дети мира 14:39, 21 мая 2018 г.



Год назад на международном форуме "Байкал-тотем" книгу с пустыми листами отправили в путь. Тогда лишь на нескольких ее страницах были рисунки иркутских детей на тему "Байкал - вокруг света" и информация о самом глубоком пресном озере. Остальные листы заполнили рисунками и пожеланиями Байкалу дети других стран нашей планеты.

"К Байкалу обращаются, как к человеку. От души написано: теперь я знаю, какой ты красивый. Хочу приехать к тебе в гости. Как с живым человеком. У тебя много защитников, которые тебя любят. Будь таким всегда", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Книга побывала в 25 странах мира: Китае, Японии, Австралии, США, Канаде, Швеции, Германии, Франции, Финляндии и не только. В каждой стране она находилась несколько дней. Очень сложно было контролировать ее маршрут, следить за безопасностью будущего издания. Ведь одна случайная неприятность могла перечеркнуть весь годовой проект. "Контроль за ней был жесткий. Единственное, два раза мы ее потеряли и чуть не поседели. Это из Новой Зеландии в Бразилию она полтора месяца летела. И нам почтовые службы этих стран отвечали, что нет вашей книги. И из Литвы в Беларусь тоже месяц летела", - рассказал Андрей Швайкин, руководитель проекта "Байкал - вокруг света".

Книгу "Байкал - вокруг света" издадут к августу в количестве 500 экземпляров. Разошлют уникальное издание в библиотеки. А авторы проекта между тем планируют вторую "кругосветку". Отправят по миру сказку Марка Сергеева "Глоток океана", чтобы сказочники других стран в соавторстве с детьми придумали ее продолжение.