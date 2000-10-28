80 тысяч молодых сосен высадили в Иркутской области 14:35, 21 мая 2018 г.



Так отметили Всероссийский день посадки леса. Новый зеленый остров обустроили в Иркутском районе. Будущий сосновый бор появился буквально за считанные часы. Лес на этом месте сгорел несколько лет назад. 750 человек посадили сеянцы на 20 гектарах.

Кстати, в прошлом году лес восстановили на площади 130 тысяч гектаров. Это зеленый массив взамен леса, который уничтожили огонь, незаконные вырубки и вредители. "Иркутская область обладает самыми большими запасами леса в России, и самое большое количество добывается леса, и самое большое количество перерабатывается леса, поэтому и восстановление должно быть очень большое", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Более тысячи сеянцев приобрели на деньги, которые перечислил президент Владимир Путин. Он пожертвовал их специально на посадку леса в Иркутском районе. Акцию организовали министерство лесного комплекса Иркутской области, Общероссийский народный фронт, территориальное управление министерства лесного комплекса региона по Иркутскому лесничеству. Во Всероссийский день посадки леса напомнили, как важно соблюдать в лесу простые правила. Кстати, в области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить огонь и поджигать сухую траву.