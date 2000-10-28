Снег в мае. Водителей области предупредили о возможной гололедице 14:33, 21 мая 2018 г.



"Осторожно! На дорогах гололедица"- вполне зимнее предостережение на конец мая сделали синоптики автомобилистам Иркутской области. Сегодня по прогнозам усилится северо-западный ветер до 16 метров в секунду ночью, а днем порывы до 20 метров. Не стоит удивляться дождю и мокрому снегу в некоторых районах. Региональное управление МЧС России просит жителей быть внимательными, соблюдать меры личной безопасности, требования дорожных знаков и увеличить дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров и не устраивать соревнований на скорость.