Цена литра бензина в Иркутской области превысила 40 рублей 14:31, 21 мая 2018 г.



Еще одна психологическая отметка пройдена. Цена литра бензина превысила 40 рублей. Причем случилось это на всех заправках одновременно. И цифры на табло тоже подозрительно одинаковые. К примеру, литр 92-го сейчас обойдется покупателю в 40 рублей 30 копеек. А 95го - в 42 рубля. Дизельное топливо и вовсе стоит уже больше 44-х рублей. А пока автолюбители пребывают в шоковом состоянии.

- Вы считаете, цены растут постоянно обосновано?

- Мне кажется необоснованно. Потому что мы живем в России, мы сидим на нефти, и у нас такие цены. Я, конечно, сильно в этом не компетентен, но в других странах, откуда бензин приходит из других стран, у них и то дешевле.

- Мы живем в России, у нас нефть своя. Ну смешно какие у нас цены на бензин. Когда была машина большая, было около 3000 в неделю.

- Надо пересаживаться, получается, на какие-нибудь электромобили, видимо, в будущем.

- Нынче пешком выгоднее ходить или на велосипеде. Погода, правда, нелетная.

-Цены растут, зарплаты не поднимают, жизнь - боль. Я в месяц трачу 350 литров бензина. В среднем это выходит на около 12 тысяч рублей. При моей заработной плате в 28000 рублей это очень печально.

В региональном минсельхозе тоже обеспокоены ситуацией, они сейчас собирают данные о подорожании ГСМ из районов Иркутской области. Затем материалы направят в антимонопольную службу. При этом в министерстве отметили: к сезонным скачкам цен на топливо они уже привыкли и стараются поддержать производителей сельхозпродукции субсидиями.