ДТП в центре Иркутска спровоцировало огромную трамвайную пробку 14:27, 21 мая 2018 г.



В ряд выстроились около десятка железных вагонов. Участники аварии - микроавтобус "Газель" и легковая машина. По словам очевидцев, последняя резко начала поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра. В итоге серьезное столкновение, особенно пострадал легковой автомобиль. Между тем его водитель виноватым себя не считает.

"Я так понимаю, что по железным путям у нас запрещено движение, я правильно рассуждаю? Знаю правила, за рулем не первый год. Я не знаю, я не считаю себя виноватой в этой ситуации", - сказала водитель легкового автомобиля.

"Ну вообще, она подрезала, она уже виновата. Считай в 11.35 случилось, 40 минут уже стоим. Вот еще не уехали. Где то час-полтора как минимум", - в свою очередь заявил водитель трамвая.

Ситуации, когда из-за ДТП в городе образуются трамвайные пробки, случаются постоянно. По словам водителей электротранспорта, иногда движение парализует на несколько часов. На место обязательно выезжает разъездной трамвайный диспетчер, который фиксирует ситуацию на бумаге. У водителей трамвая тоже есть свой четкий график, который в этом случае серьезно нарушается.