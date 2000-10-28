В дорожной аварии в Иркутске пострадали пассажиры маршрутного такси 14:24, 21 мая 2018 г.



Два пассажира маршрутки пострадали в результате ДТП в микрорайоне Солнечный Иркутска. Там столкнулись "Тойота Виста" и "Газель". В автобусе были люди, двоим из них потребовалась помощь медиков и госпитализация. Пострадавших увезли на скорой. Но очевидцы говорят: травмы несерьезные.

Как пояснили сами водители, авария случилась из-за невнимательности водителя седана. Мужчина не убедился в безопасности, когда выезжал на Байкальскую из двора. Водитель общественного транспорта не успел среагировать. Обе машины получили серьезные повреждения. Водители не пострадали.