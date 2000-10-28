Две дамбы возвели на месте разлива нефтепродуктов в Усолье-Сибирском 14:22, 21 мая 2018 г.



Там рассол, содержащий нефть, практически беспрепятственно попадал в воду Ангары. Но сейчас утечку устранили. По данным регионального МЧС, уже собрали 11 кубометров нефтяной эмульсии. Для этого использовали почти 7 центнеров сорбента. Угрозы водозаборам Усолья-Сибирского, Свирска и Черемхово нет. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что вода соответствует нормам. В отношении собственника трубопровода ведут расследование, задержали шесть человек, предположительно по вине которых и произошло экологическое ЧП. Завели уголовное дело.