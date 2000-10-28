Второй этап реконструкции Маратовского кольца ведут в Иркутске 14:20, 21 мая 2018 г.



На Маратовском кольце полным ходом идут ремонтные работы. Это второй этап реконструкции дорожной развязки. Сейчас там работает тяжелая техника. Полотно расширят еще на несколько полос, это поможет избежать заторов. Как изменится транспортный узел и когда завершат стройку, расскажем далее.

Дорожники приступили ко второму этапу реконструкции Маратовской развязки. Это одно из самых затрудненных мест для автомобилистов в Иркутске. В час пик там часто образуются пробки и происходят мелкие аварии. Чтобы избежать заторов и сделать удобное и безопасное движение, строители расширят проезжую часть. Появится место для маневра, увеличится пропускная способность участка. Территорию уже освободили от деревьев. А тяжелая строительная техника готовит основание под отсыпку дорожного полотна. "Мы сейчас видим уже второй этап, завершающий, по реконструкции Маратовской развязки. Спрямление участков на данный момент происходит. Мы добавим здесь по две полосы с каждой стороны, слева и справа от кольца, для лучшего прохождения центра скопления машин", - комментирует Андрей Пономарев, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

В мэрии обещают, что затруднения движения транспорта во время ремонта не будет. "Большую стройку" сегодня посетил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он оценил масштабы работ. По плану реконструкции строители добавят новую парковку на территории девятой поликлиники. Также для удобства появятся широкие тротуары и два новых пешеходных перехода: один на Радищева и второй на улицу Рабочего Штаба. Движение внутри малого кольца будет разрешено для троллейбусов. "Это очень важный узел, в прошлом году начали реконструировать, сейчас нужно до логического завершения это все довести, чтобы было удобно ездить, не внося какие-то серьезные изменения, опираясь на те средства, которыми мы располагаем", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В 2017 году был завершен первый этап реконструкции этого участка . Тогда дорожники удлинили кольцо, и благодаря этому пропускная способность узла увеличилась на 30%. Кроме того, значительно удалось разгрузить улицу Рабочую. Ко второму этапу строительства приступили в начале мая. Завершат работы в конце июля.