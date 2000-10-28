Шесть подозреваемых в утечке нефтепродуктов в Ангару задержали в Усолье-Сибирском 21:53, 18 мая 2018 г.



Установили, что собственником трубы, из которой нефтесодержащая жидкость попала в реку, является предприятие из структуры "Руссоль". В отношении собственников начали расследование о причинах попадания технологических стоков в трубу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Данное предприятие остановило работу в связи с банкротством еще две недели назад. На месте экологического ЧП развернули оперативный штаб. Специалисты аварийно-спасательной службы и местного МУПа устраняют последствия разлива в акваторию реки Ангары нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода, находящегося в земле в 30 метрах от берега. Пятно площадью 300 кв. м образовалось на поверхности водоема накануне вечером, 17 мая. Нефтепродукты удаляют с помощью реагентов.