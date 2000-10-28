Специалисты продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов на Ангаре 18:31, 18 мая 2018 г.



Разлив нефтепродуктов произошел на Ангаре в районе Усолья-Сибирского. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Место утечки уже обнаружили, сейчас устанавливают, какое именно предприятие сбросило опасные стоки. Масштабы ЧП оценила съемочная группа программы "Новости".

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На месте разлива развернули штаб. Ситуацию контролируют спасатели, сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры, полиции, местные чиновники. Путь к Ангаре нефтепродуктам перегородили дамбой. Но в воду уже успели попасть опасные вещества. До сих пор видно, как прямо из-под земли ключом бьет вода с опасными нефтепродуктами. Главная проблема в том, что до сих пор неизвестен источник загрязнения. Специалисты проверяют все смежные предприятия.

Специалисты аварийно-спасательной службы установили 50 метров боновых заграждений. Нефтяные отходы нейтрализуют. В ход идут опилки и специальные сорбенты. Уже использовали 150 килограммов реагентов. Несколько раз в час пробы воды и грунта берут на исследование. Параллельно изучают возможные схемы коммуникаций. Оказывается, неизвестные вещества сочились из земли долгое время. "Известно, что этот источник бежал на протяжении двух лет, но без нефтепродуктов и с превышением небольшим ПДК. Сейчас же мы видим, что на протяжении уже суток бегут явно выраженные нефтепродукты. Осматриваем все колодцы, опрашиваем всех старейшин, которые знают заброшенные трубы", - говорит Максим Торопкин, мэр г.Усолье-Сибирское.

Завкафедрой физики Иркутского технического университета Николая Коновалова пригласили на место в качестве эксперта. Одно из главных предположений – возможно, разгерметизировалась старая соляная шахта. При консервации их заливают нефтепродуктами. "Верхние колодцы мы посмотрели. В них большое содержание нефти. Откуда она поступает, не понятно. То есть мы сейчас должны дойти до той скважины, где, возможно, появляется нефтепродукт, и тогда уже принимать решение, что с ним делать", - сказал Николай Коновалов, заведующий кафедрой физики ИрНИТУ.

Тем временем тревожная обстановка сложилась ниже по течению Ангары. В городах Черемхово и Свирск временно отключили холодную воду, водозаборы не работали. Мэр Черемхово Вадим Семенов обратился к жителям с просьбой запастись водой. "Дальше я принял решение, посоветовавшись со своими коллегами и директором предприятия, что мы останавливаем работу нашего предприятия водозабора, потому что ночью пятна мы уже разглядеть не могли. В 7 часов водозабор приступил к работе, но это достаточно сложный технологический процесс. Воды еще пока в городе нет, то есть люди уже практически 12 часов находятся без воды", - сообщил Вадим Семенов, мэр г.Черемхово.

"Сейчас в районе, где разлив произошел предельная концентрация вредных веществ превышена, но уже в 300-600 метрах превышение незначительное. В Свирске в районе водозабора вода соответствует требованиям и нормам по качеству", - добавил Евгений Шевцев, начальник управления по делам ГО министерства имущественных отношений Иркутской области.

Полностью стабилизировать ситуацию получится только после того, как будет обнаружен источник утечки нефтепродуктов.