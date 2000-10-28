Разлив нефтепродуктов произошел на Ангаре в районе Усолья-Сибирского. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Место утечки уже обнаружили, сейчас устанавливают, какое именно предприятие сбросило опасные стоки. Масштабы ЧП оценила съемочная группа программы "Новости".
На месте разлива развернули штаб. Ситуацию контролируют спасатели, сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры, полиции, местные чиновники. Путь к Ангаре нефтепродуктам перегородили дамбой. Но в воду уже успели попасть опасные вещества. До сих пор видно, как прямо из-под земли ключом бьет вода с опасными нефтепродуктами. Главная проблема в том, что до сих пор неизвестен источник загрязнения. Специалисты проверяют все смежные предприятия.
Специалисты аварийно-спасательной службы установили 50 метров боновых заграждений. Нефтяные отходы нейтрализуют. В ход идут опилки и специальные сорбенты. Уже использовали 150 килограммов реагентов. Несколько раз в час пробы воды и грунта берут на исследование. Параллельно изучают возможные схемы коммуникаций. Оказывается, неизвестные вещества сочились из земли долгое время. "Известно, что этот источник бежал на протяжении двух лет, но без нефтепродуктов и с превышением небольшим ПДК. Сейчас же мы видим, что на протяжении уже суток бегут явно выраженные нефтепродукты. Осматриваем все колодцы, опрашиваем всех старейшин, которые знают заброшенные трубы", - говорит Максим Торопкин, мэр г.Усолье-Сибирское.
Завкафедрой физики Иркутского технического университета Николая Коновалова пригласили на место в качестве эксперта. Одно из главных предположений – возможно, разгерметизировалась старая соляная шахта. При консервации их заливают нефтепродуктами. "Верхние колодцы мы посмотрели. В них большое содержание нефти. Откуда она поступает, не понятно. То есть мы сейчас должны дойти до той скважины, где, возможно, появляется нефтепродукт, и тогда уже принимать решение, что с ним делать", - сказал Николай Коновалов, заведующий кафедрой физики ИрНИТУ.
Тем временем тревожная обстановка сложилась ниже по течению Ангары. В городах Черемхово и Свирск временно отключили холодную воду, водозаборы не работали. Мэр Черемхово Вадим Семенов обратился к жителям с просьбой запастись водой. "Дальше я принял решение, посоветовавшись со своими коллегами и директором предприятия, что мы останавливаем работу нашего предприятия водозабора, потому что ночью пятна мы уже разглядеть не могли. В 7 часов водозабор приступил к работе, но это достаточно сложный технологический процесс. Воды еще пока в городе нет, то есть люди уже практически 12 часов находятся без воды", - сообщил Вадим Семенов, мэр г.Черемхово.
"Сейчас в районе, где разлив произошел предельная концентрация вредных веществ превышена, но уже в 300-600 метрах превышение незначительное. В Свирске в районе водозабора вода соответствует требованиям и нормам по качеству", - добавил Евгений Шевцев, начальник управления по делам ГО министерства имущественных отношений Иркутской области.
Полностью стабилизировать ситуацию получится только после того, как будет обнаружен источник утечки нефтепродуктов.