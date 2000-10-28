Дороги областного центра капитально отремонтируют 17:52, 18 мая 2018 г.



Успеть за лето. В Иркутске идет капитальный ремонт городских магистралей. В порядок приводят больше 30 участков дорог - на шесть больше, чем в прошлом году. Что и как ремонтируют сегодня, увидела съемочная группа.

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Эту дорогу в Юбилейном капитально не ремонтировали с 70-х годов. Ее укладывали при строительстве основного корпуса областной больницы. С тех пор полотно износилось и вызывало немало нареканий у автомобилистов. На ремонт этого участка выделили почти 90 миллионов рублей. Сейчас здесь демонтируют старый бордюр, проводят подготовку к фрезеровке полотна. "Общая площадь дорожного полотна, которое заменится, около 58 тысяч квадратных метров. Тротуара только 18 тысяч квадратных метров. Там глобальный такой объект, очень много пешеходных переходов, остановки будут меняться, заборы, ограждения. Все полностью будем приводить в порядок", - комментирует Михаил Чайковский, директор МУП "Иркутскавтодор".

А это уже участок дороги на Конева. Здесь тоже меняют асфальтобетонное полотно на территории около 10 тысяч квадратов. С обеих сторон делают тротуары, выкладывают лестницы и обязательно пандусы. Остановки тоже будут менять. Внутриквартальные дороги на Конева приводили в порядок буквально в том году, а основную магистраль не делали очень давно - почти четыре десятилетия. "Самое главное, что хочу отметить, мы как и в прошлом году будем подходить комплексно к ремонту. Это проезжая часть и сразу тротуары. Один подрядчик в комплексе проводит ремонт. Как показала практика, это эффективно. Кроме того, более ста объектов по частному сектору у нас будет приводиться в порядок - грейдирование, асфальтирование", - сообщил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Также в городе уже приступили к работам на Маратовском кольце. Там будут расширять дорогу, делать ее четырехполосной. По уверениям подрядчика, глобальные ремонты не должны сильно мешать автомобилистам и жителям. На основных магистралях технику установят только на одной полосе, и в ночное время работы ограничат по минимуму, их будут проводить только на участках, максимально отдаленных от жилых домов.