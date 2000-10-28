Льготные ветеринарные услуги в Иркутске пользуются огромной популярностью 17:44, 18 мая 2018 г.



Стерилизация и кастрация - один из самых эффективных способов борьбы с бродячими животными. И для того чтобы помочь решить эту проблему в Иркутске, ветеринары проводят операции по льготным ценам. Поучаствовать в этой акции решила и корреспондент программы "Новости" со своими кошками.

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В этой корзинке Муся и Пуся. Пусю мы взяли котенком у соседки, а Мусю буквально в этот же день в магазине зоотоваров, ее вместе с другими котятами туда подкинули. Поэтому кошки хоть и ровесницы, но не сестры. Для участия в акции я подала заявку на почту общественной организации защиты животных "Фрола и Лавра", указала имя и возраст животных, контактный телефон. Специалисты назначили дату операции. Все необходимые предварительные процедуры заняли 15 минут. И врачи приступили к работе. Животное для такой операции должно быть здоровым, если нужно, проводят необходимое обследование. Стерилизация поможет сохранить здоровье четвероногих. "Если мы не занимаемся племенной работой, разведением кошек, конечно, желательно для лучшего самочувствия кошек, для дальнейшего комфортного проживания проводить операцию. Если наша кошка не реализовалась, постоянное прерывание полового цикла приводит к определенным патологиям", - поясняет Тамара Балтухаева, заведующая ветеринарной клиникой ИрГАУ.

Полчаса - и Муся в новом наряде, а он необходим, чтобы кошка не трогала швы, начинает новую жизнь.

Льготные ветеринарные услуги пользуются огромной популярностью. Во время акций один ветеринар проводит 10 операций в день. Сейчас в работе более 200 заявок. "Цены достаточно высокие, а многие хозяева держат не одно животное, а по две, по три кошечки, кошки и собаки одновременно, поэтому как только мы начинаем проводить акцию, граждане, подав заявку, приносят нам по несколько животных своих", - говорит Виктория Баргуева, помощник директора общественной организации защиты животных "Фрола и Лавра".

Ветеринары и волонтеры бьют во все колокола. Зачастую неожиданно появившихся щенков и котят ждет улица. А общественники не могут до бесконечности их пристраивать. И круг замыкается.