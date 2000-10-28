Новые экспозиции и интерактивные программы представит своим гостям музей "Тальцы" 17:36, 18 мая 2018 г.



Событие, которое станет интересным и познавательным для всех. Этнографический комплекс "Тальцы" распахнет свои двери для посетителей в международный фестиваль "Ночь в музее" и позволит окунуться в атмосферу прошлых лет. Гостей ждут новые экспозиции, интерактивные программы и даже контактный зоопарк.

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Здесь царит дух XVII века. Купеческий двор со старинной часовней, колоритные народные одеяния, красочные ростовые куклы, исторические усадьбы - это малая часть того, что позволит посетителям окунуться в атмосферу прошлых лет. Главная задача - воссоздать архитектурные строения в первозданном виде. Рабочие завершают подготовку к Международному дню музеев. Уже отреставрировали холл приказной избы, подготовили фотозоны и, конечно, традиционные русские угощения. "Ночь в музее" мы проводим уже не в первый раз, поэтому у нас все отработано, но каждый раз мы готовим для своих посетителей что-то новое. Сейчас подготовим интерактивные экспозиции, можно чистописанием заняться. Будут фольклорные различные программы, мастер-классы будут, пункты питания с русской едой, поэтому интерес будет у любого человека", - рассказал Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Гости смогут представить себя в роли ученика церковно-приходской школы. Раньше, чтобы научится красиво и грамотно писать, прихожане занимались целый год. Посетители музея увидят и новую экспозицию - грозное оружие XVIII века. "К "Ночи в музее" мы подготовили новую экспозицию - оружейный амбар. И по описям известно, что здесь хранились две пушки, песчанки, мушкеты, бердыши, копья. Наши посетители смогут все это увидеть 19 мая", - сказала Елена Колганова, заместитель директора по научной части.

Все готово для приема гостей. В субботу, 19 мая, с 13.00 до 20.00 в музее "Тальцы" будет представлена культурно-развлекательная программа. Любой желающий сможет почувствовать себя настоящим кузнецом, ремесленником и забрать домой результат своего труда. Специально к акции "Ночь в музее" здесь открыли контактный зоопарк. Также посетителей будут ждать мастер-классы, квесты и концерт детских народных коллективов.