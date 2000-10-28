Фестиваль "Иркнига" все же начал работу в областном центре 17:16, 18 мая 2018 г.



Книжный фестиваль в Иркутске начался. И хоть судьба его была весьма неопределенной, инициативные иркутяне все же сделали невозможное возможным. Несколько десятков российских и зарубежных издателей представили произведения и авторов на "Иркниге".

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От маленьких тайн животного мира до работы подземных транспортных систем. А главное! Обо всем увлекательно и просто! Это книги одного из московских издательств, которое представлено на фестивале "Иркнига-2018". Всего же около 40 участников - издательств, авторов - заявят о себе на этом мероприятии. Акцент в этом году на иркутских авторов. Среди них архитектор Марк Меерович, астроном Сергей Язев, художник Сергей Элоян , автор первого иркутского "графического романа" Михаил Васильев, многие молодые писатели. Ну и, конечно, специальная программа предусмотрена для посетителей. "Завтра и послезавтра будут замечательные события среди подростков. Чемпионаты по чтению вслух среди подростков и среди взрослых. Один будет в 12.00, второй в 19.00. Это то, за чем нужно идти. Потому что это классно!" – сказал Александр Верхозин, организатор фестиваля "Иркнига".

В эти три дня, 18, 19 и 20 мая, состоятся премьеры нескольких книг. И самое главное, уверены организаторы, что на этом фестивале обязательно произойдут открытия. Читатели найдут близких по духу авторов. А писатели - новую аудиторию, а возможно, и сюжеты для произведений.