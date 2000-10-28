Иркутские "Тигры" завоевали право выступить на чемпионате мира по хип-хопу 16:52, 18 мая 2018 г.



Два дня на отдых перед новыми тренировками и подготовкой к более престижному турниру. Иркутские танцоры вернулись из Праги, где прошел чемпионат Европы по хип-хопу. Это одна из дисциплин фитнес-аэробики. Команда "Тигры" заняла пятое место, что дает ей право на участие в чемпионате мира. Он пройдет в сентябре в Нидерландах.

По оценке тренера, на чемпионате Европы иркутяне могли претендовать на бронзу, но подвели документы. Два участника команды не смогли вовремя оформить бумаги на выезд за границу. В итоге всего за неделю до выступления пришлось полностью переделать программу. Причем выбыли оба юноши, на которых были рассчитаны силовые элементы. "Так как у нас командный вид спорта, отсутствие хотя бы одного спортсмена в команде - это уже критично. Девочки, конечно, справились, но не совсем. В любом случае мы довольны, но, тем не менее, могли бы дать результат лучше. У нас могло бы быть третье место, мы могли бы стоять на пьедестале. Но будем тренироваться дальше. Это ошибки, которые нужно просто-напросто исправлять", - сказала Ольга Лелюк, тренер команды "Тигры".

Поехать на европейский турнир спортсмены смогли лишь при помощи иркутян, в том числе наших зрителей, которым танцоры очень благодарны.