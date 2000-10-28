Лучшие кадеты МЧС со всей области собрались на слет в Иркутске 16:48, 18 мая 2018 г.



Для школьников это возможность встретиться, пообщаться и получить награды. Дипломы и подарки за достижения в учебе, спорте, за участие во всероссийском фестивале "Звезда спасения".

"Мир настолько стал сложен и небезопасен, что те знания, которые вы на сегодняшний день получаете и которыми обладаете, являются основой для будущего нашей страны, являются примером для окружающих", - подчеркнул Виктор Кондрашов, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Сейчас в Иркутской области 22 профильных класса МЧС. Кроме того, почти 3,5 тысячи школьников занимаются в кружках, секциях, клубах. Ведь, как показывает печальный опыт, умению ориентироваться в сложной ситуации, чтобы спасти свою жизнь, нужно учить каждого с детства.