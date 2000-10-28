3 июня в Иркутской области пройдет предварительное голосование перед выборами в региональный парламент 16:43, 18 мая 2018 г.



196 человек в Иркутской области будут участвовать в открытом предварительном голосовании "Единой России" перед выборами в областной парламент. На место в среднем претендуют 9 человек. Это достаточно серьезная конкуренция, в два раза больше российского показателя.

Неожиданных кандидатур в списке претендентов нет. И, тем не менее, документы на праймериз подали в прошлом известные в политических кругах личности: экс-вице-губернатор Иркутской области, советник гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергей Сокол и, например, Юрий Фалейчик. Он четырежды избирался в Законодательное собрание нашего региона, позже занимал должность советника губернатора. "Я думаю, что на каждом округе будет конкуренция. Это хорошо. Процедура предварительного голосования этого и добивается, и у нас очень много появилось весомой молодежи", - отметил Сергей Брилка, секретарь ИРО партии "Единая Россия", председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Все кандидаты на праймериз сейчас активно участвуют в дебатах. Это процедура обязательна. Само голосование состоится 3 июня. В этот день в Иркутской области откроют 350 участков. Отдать голос за претендента можно будет и онлайн с 28 мая по 1 июня. По итогам праймериз сформируют список политиков, которые и будут претендовать на кресло в областном парламенте наравне с кандидатами из других партий и самовыдвиженцами. Единый день голосования пройдет в России 9 сентября. Почти в 50 регионах выберут высших должностных лиц, депутатов местных парламентов и глав административных центров.