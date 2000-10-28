Грандиозные скидки, выгодные предложения и специальные цены ждут иркутян в гипермаркете "RBT.ru" 16:27, 18 мая 2018 г.



Пора на дачу. Сезон садоводства открыт, а значит, люди устремились в магазины. Покупают не только инвентарь, но и инструмент и даже крупную бытовую технику. Ведь некоторые горожане выезжают на свои дачи и участки на все лето. О цене весеннего ажиотажа наш следующий материал.

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В магазинах для садоводов ажиотаж. Люди буквально выносят весь товар: от саженцев и семян до лопат и шлангов. Дачный сезон стартовал, и люди не экономят, ведь от вложений зависит урожай. Ежедневно магазины хозтоваров посещают десятки и даже сотни покупателей. "Человек где-то 100-150 проходит. Уже сезон открылся. В основном инструменты: шуруповерты, дрели. Продаются хорошо. А также шланги, грабли, поливки разные", - говорит Марина, продавец.

Средний чек от 300 до полутора тысяч рублей. Люди стараются экономить и ищут выгодные предложения с бонусами и скидками. Отличный способ сэкономить - покупать бытовую технику и инструмент в крупных гипермаркетах. В Иркутске по адресу: улица Трактовая, 7 открылся уже второй салон федеральной сети "RBT.ru". Фактически это две тысячи квадратных метров современной электроники, бытовой и кухонной техники, посуды и инструмента. Всего более 30 тысяч наименований. "Приглашаем вас на праздничное открытие нового, второго по счету в Иркутске гипермаркета бытовой техники и электроники "RBT.ru". По адресу: улица Трактовая, 7. Вас будут ждать грандиозные скидки, выгодные предложения и специальные цены", - сказал Николай Иманов, директор салона бытовой техники и электроники "RBT.ru".

Этот гипермаркет успешно конкурирует с интернет-площадками, предлагая такие же цены при более высоком уровне сервиса. "Интернет-магазин - это хорошо, но есть свои нюансы: нет живого общения, нельзя потрогать товар. У нас плюс по ценам: что в интернете, что в нашем салоне вы увидите абсолютно одинаковые цены", - отметил Дмитрий Макухин, продавец-консультант.

В честь открытия посетителей ждут скидки и выгодные предложения. Новоселье салон отпраздновал в торговом комплексе "Кипарис".