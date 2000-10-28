В Усолье-Сибирском режим ЧС: в Ангаре произошел разлив нефти 11:47, 18 мая 2018 г.



Разлив нефтепродуктов произошёл на Ангаре в районе г. Усолья-Сибирского. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Место утечки уже обнаружили, сейчас устанавливают, какое именно предприятие сбросило опасные стоки. На месте разлива развернули штаб.

Над устранением нефтяного пятна работают специалисты местного МУП и аварийно-спасательной службы. Они установили два заградительных бона и убирают плёнку с помощью реагентов. Пока речь идёт о нескольких сотнях квадратных метров загрязнения.

Тем временем тревожная обстановка сложилась ниже по течению Ангары. В городах Черемхово и Свирск временно отключили холодную воду - водозаборы не работали. Мэр Черемхово Вадим Семёнов в соцсетях обратился к жителям с просьбой запастись водой: "Уважаемые жители, у нас проблемы, нужно запастись водой. В Усолье произошла утечка неизвестного вещества, анализ сделаем через час, подробности позже, надеюсь, всё обойдётся, ситуацию держу под контролем".

"Дальше я принял решение, посоветовавшись со своими коллегами и директором предприятия, что мы останавливаем работу нашего предприятия водозабора, потому что ночью пятна мы уже разглядеть не могли. В 7 часов водозабор приступил к работе, но это достаточно сложный технологический процесс. Воды ещё пока в городе нет, то есть люди уже практически 12 часов находятся без воды", - комментирует Вадим Семёнов, мэр г. Черемхово.

По последней информации Росприроднадзора, утечку удалось локализовать и угрозы расположенным ниже по течению Ангары населённым пунктам не существует. Для устранения течи и сбора нефтепродуктов с поверхности земли задействовали 8 человек и три единицы техники. Специалисты взяли пробы воды в реке, а также грунта в месте утечки.