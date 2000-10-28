С опережением графика строят школу №19 в Иркутске 18:43, 17 мая 2018 г.



Уже в июле планируют завершить все работы. Для этого генеральная подрядная организация увеличила число рабочих и специалистов почти в два раза. Это примерно 450 человек в две смены. Сейчас они заканчивают облицовку фасада. А внутри здания уже устанавливают двери и начинают отделку помещений.

К строительству школы в Академгородке приступили меньше года назад, в августе 2017-го. Глава Иркутска Дмитрий Бердников сегодня проверил ход строительства. Он отметил, что сейчас важно выдержать качество и заданный темп работ. "Я подрядчиков как раз призываю к тому, чтобы одинаково ответственно относились к работе на любом объекте", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Еще один важный социальный объект - физкультурно-оздоровительный комплекс на бульваре Рябикова. Его строительство собираются завершить в конце года. Сейчас на объекте заливают чашу бассейна, а также монтируют окна и штукатурят стены. Такой необходимый району ФОК сможет вместить единовременно 200 человек. Там будет универсальный спортивный зал, помещения для занятий теннисом, хореографией и единоборствами.