У голубей в Иркутске обнаружили заболевание, которое передается людям 17:54, 17 мая 2018 г.



Опасная птица мира. У голубей в Иркутске обнаружили заболевание, которое передается людям. Можно ли уже говорить об эпидемии? И чем инфекция грозит человеку?

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Находку обнаружил сотрудник Россельхознадзора. Мертвый голубь лежал в траве на улице Красноярская. На теле ветеринар увидел характерные выделения. Место гибели пернатого продезинфицировали, а пробу направили в лабораторию. Исследования показали: птица умерла от инфекционного заболевания. Диагноз - орнитоз. Еще его называют попугайная болезнь или по-другому хламидиоз. "Птица плохо ест, отказывается от корма. Нахохлившись, взъерошенная сидит. Наблюдаются истечения из глаза и из клюва. Фекалии и испражнения вокруг. У птицы ухудшается аппетит, потом уже изменения идут паренхиматозных органов, в желудочно-кишечном тракте", - рассказывает Елена Смаркалова, заместитель начальника отдела Госветнадзора управления Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия.

Именно эти выделения и слизь представляют опасность. Причем не только другим, здоровым птицам, но и человеку. Больных голубей нельзя трогать, кормить с руки. Внутриклеточный паразит семейства хламидий легко проникает в организм. Может появиться озноб, головная боль, повысится температура. Под угрозой те, у кого иммунитет понижен или еще не сформировался: дети, пожилые люди. Орнитологи говорят: голуби считаются одними из наиболее грязных среди пернатых. "Это получается даже хуже, чем крысы. Потому что крысы обычно очень скрытный образ жизни ведут. Они прячутся в подвалах, они кормятся на помойках, то есть там, где люди обычно не ходят, руками ничего не хватают, где дети не бегают. А голуби они живут везде. Они на детских площадках, возле каких-то интересных мест, они около скверов, около цирка. То есть голубей везде очень много. И они свой помет оставляют везде, где им только придет в голову", - объясняет Людмила Ивушкина, координатор Иркутской зоогалереи.

При этом популяция этих красивых и дружелюбных птиц в Иркутске постоянно растет. Причина проста: желающих покормить голубей очень много. При этом люди даже не осознают, что рискуют здоровьем. Об эпидемии пока говорить рано. Но стоит отметить, что орнитоз у пернатых сотрудники Россельхознадзора обнаруживают уже давно. В 2017-м из 25 проб четыре дали положительный результат. В этом году случай первый.