Губернатор в своем послании обозначил пять принципов повышения инвестиционной привлекательности области 17:09, 17 мая 2018 г.



Птицеводческий комплекс по выращиванию индейки построят в Иркутской области. Предприятие сможет в год производить до трех тысяч тонн мяса. Перед регионом стоит задача выйти на самообеспеченность основными продуктами питания. А значит, привлечь инвесторов и финансовые вложения в экономику территории. О перспективах этой работы сегодня в своем инвестиционном послании рассказал губернатор. Его оглашение стало ключевым в рамках "Байкал Бизнес Форума 2018".

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Залог повышения инвестиционной привлекательности Иркутской области губернатор видит в пяти принципах. Они должны стать сигналом для всех инвесторов. Сергей Левченко не приемлет ведения теневой экономики, призывает предприятия максимально повышать прозрачность деятельности. "Сегодня мы готовы поддерживать проекты, независимо от их масштаба. Проекты микропредприятий и крупного бизнеса. Производства сферы услуг, традиционные ремесла, инновационные проекты. Если необходимо, я готов лично подключаться к реализации проектов, которые будут создавать новые рабочие места, внедрять новые экологически чистые технологии", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Импортозамещение. Один из примеров - строительство завода по производству тест-полосок. Проект позволит иркутской компании выйти на рынок, который сегодня на 80% занят зарубежными участниками. Акцент также на повышение добавленной стоимости. У нас производят более трети всего российского алюминия и пиломатериалов. Значительная часть сырья покидает регион, а значит, нужны инвесторы, готовые создавать производство конечной продукции. "Наша территория богата на сырье. Направление в стране - развитие высокотехнологичного производства. В нашем регионе для этого есть все условия",- подчеркнула Мария Куликова, руководитель обособленного подразделения Российского экспортного центра в г.Иркутске.

Продовольственная безопасность. Рекордное производство зерновых ставит перед регионом задачу наладить экспортные поставки. Успешными направлениями развития станут производство и переработка рапса, пивоваренного ячменя, выращивание твердых сортов пшеницы для собственного производства макаронных изделий. "В прошлом году по заданию губернатора министерство освоило дополнительно 39 тысяч залежных земель. И результат есть уже в этом году. Мы будем сеять на территории Иркутской области на 24 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году", - сообщил Павел Сумароков, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

И еще решено учредить региональную госнаграду "Заслуженный предприниматель Иркутской области". Ее будут вручать в профессиональный праздник - 26 мая. Первых достойных представителей бизнеса отметят уже в следующем году.