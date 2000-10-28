Иркутские студенты готовятся к летнему трудовому сезону 17:02, 17 мая 2018 г.



Учебный сезон заканчивается, начинается трудовой. Студенты Иркутской области готовятся сменить ручки и тетради на рабочие инструменты. В этом году трудиться на объектах в разных регионах России будут около двух тысяч человек. Студенческое рабочее движение широко развито в области еще с советских времен. А в последние годы наша молодежь выезжала, в том числе, и на самые известные стройки России. Это сочинская Олимпиада, космодром "Восточный" и, конечно, Крымский мост.

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Этот проект называют чудом, удивительным решением инженерной мысли. Крымский мост не только самый длинный в нашей стране, но и в Европе. Над его строительством трудились десять тысяч человек - это люди со всей страны. Среди них были и студенческие отряды, в том числе иркутские.

Сергей Чусиков, студент-магистрант гордится тем, что принимал участие в такой глобальной стройке. Вспоминает, они собирали опоры, крутили болты, иногда и чистили рабочую территорию. Открытие Крымского моста внимательно наблюдал уже по телевизору и сейчас мечтает о том, чтобы вернуться снова в те места. "Масштабы были просто колоссальные. Это разрывало тебя изнутри, когда ты видишь это все. Кучу эмоций мы получили. Очень хочется туда попасть, бешенное желание. Собираю деньги, прямо готов ехать, посмотреть на это все. Найти те места, где наш десятый мост-отряд базировался, посмотреть, как там все на данный момент", - говорит Сергей Чусиков, студент-магистрант.

Анастасия Солдатенко тоже была в Крыму этим летом. Занималась бумажной работой, общалась с ведущими инженерами и архитекторами, которые проектировали, в том числе, знаменитую Крымскую арку. Мечтала о поездке в Крым с первого курса, и вот через три года желание сбылось. "Я увидела не только стройку, а стройку века, у которой огромные масштабы. Возможно, я на своем веку больше такого не увижу. Хорошо, что я тогда пересилила себя, вышла из зоны комфорта и уехала туда за семь тысяч километров", - сказала Анастасия Солдатенко, студент.

И в этом году студенческие отряды из Иркутска тоже поедут в Крым, правда, в качестве вожатых детских лагерей. Но в основном молодежь будет работать в Иркутской области: строить автодорожные магистрали, ледовый стадион, промышленное предприятие в Усть-Илимске. Также в регионе будет целое рабочее движение студентов-медиков. "На территории города Иркутска будет реализован всероссийский студенческий медицинский отряд под названием "Сибирь". В нем примут участие студенты медицинских университетов из 12 регионов России. Ребята будут работать в областной больнице и факультетских клиниках", - сообщил Руслан Манатов, командир студенческих отрядов Иркутской области.

В преддверии летнего трудового сезона пройдет марш готовности студенческих отрядов. Он состоится уже в эту субботу. Впервые в нем примут участие ветераны рабочих студотрядов и представители тимуровского движения. Таким образом, на празднике будет присутствовать сразу несколько поколений одного большого движения.