Житель поселка Жигалово путешествует по области в доме на колесах 14:45, 17 мая 2018 г.



И дом, и велосипед, и корабль. Житель поселка Жигалово Герман Мишин превратился то ли в улитку, то ли в Диогена. Он путешествует по Иркутской области в самодельном... доме. Причем приводит в движение конструкцию исключительно за счет своей силы. Зачем это пожилому мужчине и где уже успел побывать непоседа-домосед, расскажем в следующем материале.

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Свой домик на колесах пенсионер из поселка Жигалово Герман Мишин сделал из того, что было. Придумал транспорт, а по совместительству жилье сам. Конструкция пригодна и для проживания, и для перемещения. Правда, за день преодолевает всего несколько километров. Двигателем в одну человеческую силу служит сам Герман. Когда его повозка появляется на дороге, то вызывает немало удивления.

Из своего дома Герман не выходил уже 379 дней. Но за это время успел побывать во многих интересных местах. Конкретного маршрута нет, как и нет строгих временных рамок. Сейчас путешественник в Братске, а зимовать пришлось на льду, в районе поселка Прибойный. Кстати, дом может неплохо плавать. Есть и паруса, и винты. А еще солидный набор рыболовных снастей. "Самые большие лещи ловились мне на кукурузу в Ангаре. Летом прошлого года. А зимой окушков ловил. Небольшие такие на жарёху, на уху", - делится Герман Мишин.

В доме все, как у людей, буржуйка, кухня, место для отдыха. Освещение и зарядка телефона от солнечных батарей. Сам путешественник заряжается эмоциями от новых открытый. И не устает крутить педали, даже несмотря на четыре инфаркта.

При содействии Братской студии телевидения