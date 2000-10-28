Специальная комиссия оценила доступность некоторых зданий в Иркутске для инвалидов 14:40, 17 мая 2018 г.



Дома в Иркутске, которые посещают инвалиды, должны быть легкодоступны. Сейчас в областном центре есть 13 помещений, которые муниципалитет передал на безвозмездной основе некоммерческим организациям. Из них 6 учреждений для инвалидов. Сегодня комиссия по доступной среде администрации города проверила, насколько активно задействованы эти площади, востребованы ли они. Выясняли, что еще необходимо сделать муниципалитету, чтобы эти объекты были общедоступны. Все технические замечания отразят в специальных паспортах.

"Здесь будет комиссия оценивать доступность зданий. В составе комиссий эксперты обязательно, которые имеют определенную подготовку, представители общественных организаций инвалидов. То есть все помещения должны быть доступными", - сказала Наталия Тарабан, начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике администрации г.Иркутска.

После того как составят смету и выделят деньги, все объекты капитально отремонтируют.