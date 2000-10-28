Лучшего игрушечного стража порядка выбирают в Иркутске 14:16, 17 мая 2018 г.



Стартовал финальный этап областного конкурса поделок "Полицейский дядя Степа". Больше века книжный герой - это символ чести и отваги. А иркутскую полицию он вдохновил на создание специального конкурса. Шестой год жители Иркутской области делают стражей порядка из бумаги, пластилина, вяжут и шьют. На этот раз претенденты на победу - почти 200 работ.

За звание лучшего борется многочисленный состав сотрудников ГИБДД и участковых. На их фоне выделяются кинологи, следователи, службы ОМОН и СОБР. Больше всего работ пришло из Ангарска, Усолья, Слюдянского и Эхирит-Булагатского районов. Занимались поделками целыми семьями, самому младшему участнику 3 года, а старшему 60 лет. Кстати, в этом году празднуют 300-летие российской полиции. Многие работы посвятили этой теме. "В этом году мы про всю полицию, начиная от времен Ивана Грозного, во-первых, люди уже полезли в справочники, посмотрели, заинтересовались. Главное - участие, вот когда люди участвуют, с любовью к этому относятся. Это самое главное. Количество людей растет", - сказал Анатолий Стрельцов, председатель общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области.

Лучшие работы выберут среди взрослых и среди детей. Они станут участниками всероссийского этапа конкурса в Москве. Идея из Сибири так вдохновила, что игрушечных полицейских стали делать по всей стране. Игрушки как всегда подарят детским домам. Финалистов объявят в конце мая.