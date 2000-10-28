"Ночь музеев" в Иркутске: "Тосэнкё", чайная церемония и неформатное искусство 13:45, 17 мая 2018 г.



Ночь открытых дверей. 19 мая в России пройдет 12-я по счету акция "Ночь музеев", которая уже давно переросла свое название: в ней участвуют библиотеки, театры, дома культуры, парки и даже планетарии. В этом году запланировано полторы тысячи мероприятий по всей стране. Главная тема предстоящей "Ночи музеев" - "Шедевры из запасников". Музеям предстоит познакомить посетителей с неизвестными и малознакомыми экспонатами. Какой будет культурная ночь в Иркутске, расскажем далее.

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Название игры "Тосэнкё" переводится как "удовольствие бросать складной веер". От того, как лягут сбитая игрушка и веер, зависит количество начисляемых игроку очков. Насчитывают более 50 комбинаций с романтическими названиями: "Праздник алых листьев", "Вечерний лик", "Плавучий мост сновидений". В Японии считают, что "Тосэнкё" изобрел игрок из Киото в XVIII веке. Он пытался уснуть, но мешала бабочка, которая садилась на подушку. Тогда-то мужчина и попытался сбить ее веером.

"Ночь музеев" пройдет во всех отделах краеведческого. В 130 квартале ее посвятят году Японии в России. Здесь предложат поучаствовать в чайной церемонии, сделать японский веер Утива и традиционную куклу Киогами. Наряжая ее в кимоно, принято загадывать желание. "Кукла Киогами или, как ее в Японии называют "чиогами нингё", в переводе означает "бумажная кукла". Эта кукла известна с самых древних времен. Маленькие девочки играли. Изначально изготавливали ее из травы, сена, веточек, из подручных материалов, а потом уже стали изготавливать из бумаги", - рассказывает Сожа Игумнова, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

А в галерее на Октябрьской революции вечер 19 мая станет погружением в материи современного искусства. Хореограф из Бельгии - в прошлом иркутянка Анастасия Лоншакова - сейчас готовит пластический перфоманс с танцорами школы "Шаги". Это спектакль по мотивам выставки художника Саши Рощина. Абстракции, вдохновленные Байкалом, вдохновляют на импровизацию в танце. "Для меня важно, чтобы они чувствовали, что несет картина, ловили эмоциональный поток, свои образы, ощущения. И эти ощущения они будут трансформировать в движение. И говорить о картине не вербально, а через тело, языком тела", - говорит Анастасия Лоншакова, хореограф.

На этом спектакле не будет зрительного зала и сцены. Танцоры и посетители галереи смогут свободно передвигаться и рассматривать движения и картины. В саму "Ночь музеев" в галерее покажут отрывки из будущего спектакля. А премьера намечена на 26 мая.

В галерее сибирского искусства художественного музея представят неформатное творчество. Более 100 произведений мастеров Иркутской области - тех, кто не состоит в Союзе художников, не имеет мастерских и порой даже профессионального образования. Но их работы многогранны и поднимают острые социальные вопросы. Подробную программу всероссийской акции можно найти на сайте museumnight.culture.ru и выбрать, в какой культурной компании провести субботний вечер.