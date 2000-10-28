Памятник военным десантникам установят в областном центре 13:34, 17 мая 2018 г.



Он будет воплощен в образе родоначальника ВДВ, Героя Советского Союза Василия Маргелова. Двухметровое бронзовое изваяние планируют поставить на перекрестке улицы Чкалова и бульвара Гагарина на мраморную плиту. Как говорят сами десантники, Василий Маргелов не только командующий ВДВ и образец храбрости военных, но и олицетворение всех десантников, отец ВДВ или, как его еще называют силовики, "дядя Вася". Установку монумента планируют на сентябрь. Тогда же будут озеленять и благоустраивать территорию вокруг.