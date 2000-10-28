Вопросы экономического развития обсудили на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа 13:28, 17 мая 2018 г.



Сельскохозяйственную технику в регионе, возможно, переведут на газ и установят заправочную станцию. По крайней мере, этот вопрос сейчас рассматривают в областном минсельхозе. Просчитывают стоимость материалов. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа. На совещании обсуждали вопросы экономического развития, проведения международного фестиваля "Алтаргана".

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На совете обсуждали Эхирит-Булагатский район. Муниципальное образование в 2018-м отмечает свое столетие. Территория большая. Поддержке малых фермеров - особое внимание. В прошлом году гранты от минсельхоза получили 12 хозяйств. В этом году смогут только пять, хотя претендентов больше. В областной программе нововведения. Теперь каждому району области положено только пять грантов. Но сумма каждого зато увеличилась. Вместо полутора миллионов три.

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области: Мы должны стремиться к равномерному развитию на всей территории области фермерских хозяйств. Конечно, то, что сегодня районы округа получают 70% всех грантов, это большая заслуга районов округа. Но! В то же время, вводя вот эту квоту, мы даем возможность другим районам хотя бы по одному-два гранта взять.

Игорь Усов, мэр Эхирит-Булагатского района: Те требования, которые выставляются в этой программе, это уже не начинающий фермер, а опытный фермер. Если можно, обратите на это внимание. Потому что неделю назад встречались с фермерами, и они все озабоченно высказывались по этой программе.

На деле в этом году условия участия даже упростили. Так, например, соискателям теперь не нужно предоставлять бизнес-план. Но совсем отказаться от минимальных требований нельзя. Они основной показатель эффективности программы.

Еще одна во всех смыслах горячая тема - пожары. На территории округа с апреля зарегистрировали 27 очагов возгорания. Начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов подчеркнул важность профилактики. "Не проводится эффективная работа по ограничению доступа населения в леса. Примером тому служит возникновение 12 мая двух лесных пожаров вблизи поселка Загатун на территории Баяндаевского района. Эти пожары возникли на расстоянии друг от друга в один километр", - сказал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС по Иркутской области.

Национальны музей Усть-Ордынского Бурятского округа станет одной из площадок, где будет проходить Международный бурятский национальный фестиваль. Мероприятия "Алтарганы" запланированы на начало июля. Во время визита губернатор поручил проработать вопрос капремонта здания и благоустройства территории музея.