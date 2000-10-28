В Иркутской области обнаружили почти две тысячи нарушений в торгово-развлекательных центрах 17:25, 16 мая 2018 г.



В погоне за выгодой забывали о безопасности. На днях под Иркутском после визита спасателей закрыли гостиничный комплекс. Ревизию спасателей не прошли 22 объекта массового пребывания людей. Основная часть из них - это торгово-развлекательные центры. Результаты проверок обсудили на общественных слушаниях главного регионального управления МЧС.

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Где-то элементарно не было огнетушителей. Где-то не работала пожарная сигнализация. В одном из торговых центров оборудование было настолько старым, что в случае пожара люди могли задохнуться не от дыма, а от приборов для тушения. И, наконец, самое частное и самое опасное - преграды на пути эвакуации. Коридоры, в центре которых так часто появляются так называемые торговые островки. Кстати, аренда за эту площадь самая высокая. Все это результаты проверок торговых центров. В Иркутской области спасатели обнаружили почти две тысячи нарушений. "В девяти торговых центрах система дымоудаления находилась в неработоспособном состоянии. Расходы удаляемого воздуха не соответствовали проектным значениям. В большинстве случаев дымоудаление проектируется и монтируется в объектах с большими площадями. В ТРК это у нас достаточно важный момент. Соответственно, люди своевременно не успеют спастись", - отметил Алексей Корякин, начальник сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории.

Но, как оказалось, это только верхушка айсберга. Проверка пожарной безопасности оголила множественные нарушения строительных норм. Например, детские игровые комнаты располагаются выше второго этажа. Этого не должно быть. А еще иногда помещения используются не по назначению. Заложниками ситуации стали арендаторы торговых площадей. Именно у них на общественных слушаниях возникло больше всего вопросов.

Результаты проверок направили в прокуратуру. Девять торговых центров закрыли. Работу еще 13 приостановили до устранения нарушений. "Сроки, как это собственник сможет сделать, я здесь комментировать не смогу, потому что это вопрос уже технических решений, каких-то оптимальных для данных зданий, сооружений, применения технических устройств каких-то. Но мы стоим на одном: все нарушения требований пожарной безопасности должны быть соблюдены", - сказал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Такие плановые проверки ожидают ТРЦ раз в четыре года. Управление МЧС в Иркутской области настаивает: проводить их необходимо в два раза чаще. А пока предприниматели подсчитывают убытки. Более тысячи людей остались без работы на неопределенный срок. Но события в Кемерово еще раз напомнили: человеческие жизни бесценны.