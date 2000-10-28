Пожилая иркутянка превратила двор многоквартирного дома в свалку 17:00, 16 мая 2018 г.



Камень в чужой огород. Но сейчас речь пойдет о целой свалке. Пенсионерка устроила во дворе многоквартирного дома в Ленинском районе склад строительного мусора и отходов. По рассказам соседей, все это она приносит с местной помойки, а то, что уже не помещается в ее квартире, хранит на общей площадке. Вывозить все это добро она не разрешает. Но закон охраняет не только личное имущество, но и чистоту.

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"Мусор, крысы, мыши, тараканы. Вонь постоянная. Невыносимо. Мы столько лет тут живем, и мусора только больше становится. Никто ничего не может сделать", - возмущается Анастасия Степаненко, житель Ленинского района.

Соседей не выбирают. И этим очень расстроены жители деревянного многоквартирного дома в Ленинском районе Иркутска. По их рассказам, жизнь стала невыносима. Соседка - одинокая пенсионерка - уже несколько лет собирает на помойках вещи, приносит их к себе в квартиру, а то, что не влезло, складывает на придомовой территории. К своему имуществу относится очень трепетно и не дает выбрасывать хлам. "Она агрессивная очень. Она начинает ругать, говорить слова нехорошие", - рассказывают жители дома.

На контакт с журналистами женщина не пошла, спряталась дома. На страже дверной замок, входная группа завалена мусором, злая собака на цепи, а главное - резкий, отпугивающий запах. То, что происходит в квартире, можно рассмотреть только через окна.

Как только съемочная группа уехала, женщина вышла на помойку за новой порцией, как она сама называет, "строительных материалов".

К слову, нецензурной бранью пенсионерка не ограничивается. И не стесняется пустить в ход добро, лежащее на террасе. Недостаток внимания и элементарная вредность стали причиной того, что уютный когда-то дворик, в котором бегают маленькие дети, превратился в свалку.

Точку в этой истории могут поставить городские власти, так как мусор лежит на придомовой территории. Это собственность города, а не жильцов. И отвечать за чистоту и порядок должна управляющая компания. В ближайшее время ее работники обязаны очистить все от хлама за свой счет. Еще и выплатить штраф. "За ненадлежащее содержание придомовой территории отвечать будет управляющая компания, они уже привлечены к административной ответственности. А за содержание квартиры будет отвечать наниматель. Доступа в помещение пока нет, завтра мы туда поедем с проверяющими надзорной деятельности", - сообщила Марина Левичева, начальник управления комитета по управлению Ленинским округом г.Иркутска.

Штраф выплатит и собственник квартиры. А поскольку механизм этих действий отработан, то за свалку мусора в доме даже пенсионерке с палкой в руках придется платить постоянно.