Усольчанке Яне Янышкиной необходима помощь неравнодушных людей 15:56, 16 мая 2018 г.



Встать с инвалидного кресла и вновь научиться ходить - вот о чем мечтает студентка из Усолья-Сибирского Яна Янышкина. В три года у маленькой девочки начались проблемы со здоровьем: из-за сложной формы сколиоза на спине у малышки буквально вырос горб. Еще в детстве ей пришлось перенести шесть сложнейших операций. Но, несмотря на это, болезнь приковала девушку к коляске. А сейчас есть шанс вновь встать на ноги. В эфире рубрика "Требуется помощь".

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Об этой девочке из Усолья-Сибирского мы рассказывали 10 лет назад. У нее тяжелая форма кифоскалиоза. В спине металлический протез, который держит корпус. Конструкция лопнула в двух местах и повреждала соседние ткани и органы. Тогда Яне помогли новосибирские хирурги. Но на своих ногах с того момента она смогла ходить недолго.

Так девушка выглядит сейчас. Шесть лет прошли в инвалидном кресле. Целеустремленность и любовь к книгам помогли доучиться в школе, поступить в вуз. Яна – будущий экономист. Профессию выбирала не по интересам, а по возможности удаленно работать. А пока помогают родные и близкие. "Утром собираемся, ребята приходят за мной. Они меня спускают, и мы все вместе гуляем. Потом они меня затаскивают, и мы можем посидеть у меня. Но в основном мы гуляем допоздна", - рассказывает Яна Янышкина.

За плечами юной девушки шесть операций. Металлическая конструкция, которая должна была помочь, буквально сковала позвоночник и не давала организму расти. Но в России девочке больше ничем помочь не смогли. Еще в 2009-м вместе с бабушкой Яна отправилась на обследование в Германию. Но на тот момент немецкие врачи оперировать усольчанку отказались. Объяснили: надо подождать, когда кости будут готовы. "Снимки сделали, посмотрели, там у нее хрящи. "Мы ее брать на операцию сейчас не будем". Надо ждать, когда окостенение начнется. И все, мы с ней уехали. Ну уехали, мы отправляли вот эти рентгеновские снимки. Постоянно снимки сделаем, туда отправим. И вот они по эти ручкам смотрели, когда будет окостенение", - говорит Вера Янышкина, бабушка Яны Янышкиной.

Вызов в немецкую клинику пришел в конце прошлого года. Врачи уверены: Яна сможет ходить. Вновь спустя столько лет. Необходимы еще одна серьезная операция и курс реабилитации. Однако цена этого медицинского чуда для семьи Янышкиных неподъемная – более 58 тысяч евро, то есть четырех миллионов рублей. Помочь Яне может каждый. Важно указать назначение перевода – для Яны Янышкиной.

Карта Сбербанка России 5336690033412547

Счет получателя 42307810618315964281

ФИО получателя Янышкина Вера Васильевна