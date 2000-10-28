Предполагаемого поджигателя многоквартирного дома задержали в Бодайбо 15:52, 16 мая 2018 г.



Это ранее судимый местный житель. В результате поджога ночной пожар повредил две квартиры, подъезд и кровлю дома. Проверка показала: очаг возгорания был в детской коляске. Она стояла в одном из подъездов. Кстати, полицейские не только нашли предполагаемого поджигателя, но и спасли из огня полуторагодовалых девочек и их матерей.

"Увидели на втором этаже двух женщин с малолетними детьми, приняли меры к эвакуации детей, подкатили бочку, они подали мне детей, я подал детей участковому, чтобы он их унес в машину, сам забрался на второй этаж, помог женщинам эвакуироваться, после чего осмотрел квартиру, что в квартире никого нет", - рассказал Руслан Елизов, полицейский-водитель.

Задержанного мужчину заключили под стражу.