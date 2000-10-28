Полис ОСАГО подорожает - машин без страховки на дорогах станет больше 14:54, 16 мая 2018 г.



Ездить на машине становится невыгодно. К росту цен на бензин уже в августе может прибавиться повышение стоимости обязательной страховки - ОСАГО. Центробанк идет навстречу крупным компаниям, но, как выяснилось, неслучайно. Зачем власти в очередной раз затягивают ремни безопасности, расскажем далее.

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Иркутянин Евгений Абзаров за рулем с 2004 года. Говорит, с каждым годом приобретать полис ОСАГО становится все сложнее. Если раньше были только очереди, то теперь к ним прибавились долгие мытарства по сайтам. И это при условии, что страховка стоит немало. Во время оформления Евгению пришлось пройти последовательно 6 сайтов. Но заветного полиса он так и не получил. "То есть регистрируешься, все документы делаешь, вводишь, и она пишет, что по техническим причинам невозможно зарегистрировать на этом сайте. Те есть переводит на сайт "Союза автострахования", и уже этот сайт предлагает другую компанию", - рассказывает Евгений Абзаров, автовладелец.

Складывается парадоксальная ситуация: клиенты сами должны бегать за страховщиками и уговаривать взять деньги. Но это еще не все, в ближайшее время, скорее всего, полисы подорожают. Центробанк прислушался к мнению крупных автостраховщиков, которые говорят, что страховать автолюбителей стало невыгодно. Якобы слишком большие убытки несут компании.

А это офис компании аварийных комиссаров. Сюда обращаются участники ДТП, среди них стабильно один или два в день не имеют полисов ОСАГО. "Минимум процентов 15 автовладельцев, попадающих в ДТП, не застрахованы по ОСАГО. Часть из них являются потерпевшими, тем не менее, получают выплату по полису виновника, ну и очень часто происходит ситуация, когда виновник не застрахован по ОСАГО. Повышать тарифы уже дальше некуда, потому что мы понимаем, исходя из того, какое качество этого продукта и какая наполненность, люди голосуют рублем и, к сожалению, рискуют, не приобретая полис, отказываются от страхования ОСАГО. Потому что при такой цене они не верят в гарантированное качество страховой защиты", - говорит Андрей Харин, генеральный директор службы аварийных комиссаров.

Таким образом на дорогах станет еще больше водителей без полисов. Но могут появиться и неожиданные плюсы. Мелкие автостраховщики вполне вероятно снизят цены, чтобы привлечь новых клиентов. Правда, тогда у таких фирм возрастает риск банкротства. Автоюристы говорят: если цена возрастет, то смысл ОСАГО вообще теряется. Человеку проще будет заплатить штраф 800 рублей за отсутствие полиса, чем вносить круглую сумму за полис, который может вполне оказаться бесполезным. "В большинстве случаев при обращении потерпевших за выплатой страхового возмещения страховой лимит - а это 400 тысяч рублей - не исчерпывается. Допустим, ущерб в ДТП автомобиля составляет 200 тыс. рублей с учетом износа. Как выплачивает страховая компания? Допустим, страховая выплата составляет 120 тысяч рублей. Тем не менее, потерпевший в таком случае обращается с требованием возмещения вреда в полном объеме не к страховой компании, а непосредственно к причинителю вреда, то есть виновнику ДТП", - поясняет Иван Зубарев, автоюрист.

Но без заговора все-таки не обошлось. Скорее всего, повышением стоимости ОСАГО власти просто пытаются залатать очередную финансовую дыру. Дело в том, что основная доля рынка автострахования в 2015 году принадлежала компании "Росгосстрах". А она в 2017 году, по сообщению ТАСС, фактически перешла под контроль государства и показала рекордные убытки по ОСАГО - более 55 миллиардов рублей. Прежнее руководство "Росгосстраха" обвинили в выводе активов и арестовали. А Центробанк теперь вливает огромные деньги, чтобы спасти компанию. Интересно, что решение о повышении стоимости страховки принимает тот же Центробанк. И сразу становится ясно, что интересы простых автолюбителей в данном случае учитывают в последнюю очередь.