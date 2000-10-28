У жителей Иркутской области спросят, что и сколько они едят 14:33, 16 мая 2018 г.



Сколько мы едим, а главное - полезны ли эти продукты? В России вновь стартует статистическое обследование. На этот раз государство решило выяснить все о питании населения. Не для того, чтобы посмеяться, а чтобы разработать меры поддержки и укрепления здоровья людей. Работники службы статистики начнут обходить дома уже завтра.

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Как часто вы едите мясо или, например, шоколад? Сколько в месяц тратите на еду? Что ели вчера на завтрак, обед и ужин и какой чай предпочитаете - черный или зеленый? С такими вопросами в ближайшее время обратятся к иркутянам и жителям области.

Впрочем, спрашивать будут не всех подряд. Адреса, выбранные случайно, присылают из Москвы. В Иркутской области обследуют 620 семей - по несколько из разных городов и поселков. Одна из сложностей в работе службы статистики - добиться доверия жителей. "Все подъезды закрыты, люди не очень охотно сейчас идут на контакт, есть опасения очень большие в этом смысле, что даже бывает в подъезд попасть трудно, не то что в квартиру", - отмечает Тамара Певцова, интервьюер, г. Усолье-Сибирское.

В селах с этим проще, люди даже хотят поделиться, что живут не так уж хорошо. "В селах - да, очень плохо. Потому что нет работы, нет доходов. Питаются буквально тем, что вырастили, что имеют со своего огорода, имеют небольшое хозяйство. Это все как-то скрыто, и хочется людям это как-то показать, кому-то рассказать, может быть, даже пожаловаться", - признается Татьяна Алексеенко, интервьюер, с. Александровка Боханского района.

Прежде чем выйти на обследование интервьюеры проходят обучение и даже выполняют тесты. Их учат: спрашивать нужно про все, что за сутки съел или выпил человек. Считается и перехваченный на ходу кусочек колбасы, и призванный заглушить жажду стакан кваса. Причем учитывать количество нужно вплоть до граммов. И здесь в помощь сотрудникам специальный буклет с фотографиями. В нем порции еды в натуральную величину, остается только показать, какой именно пирожок ты съел. Вопросников всего три типа, и каждый нужно заполнить, так что займет исследование немало времени. "Каждому участнику обследования предстоит ответить на такие вопросы, как обычный рацион питания, физическая активность и состояние своего здоровья, а также поведутся антропометрические измерения роста и веса с помощью измерительных приборов. Обследование будут проводить работники Иркутскстата, интервьюеры, которые при себе обязательно должны иметь паспорт и удостоверение личности", - сообщила Светлана Винокурова, замначальника отдела переписей и обследований Иркутскстата.

В первый раз Росстат изучал, как питается население, в 2013 году. Тогда стало понятно: в Иркутской области продукты люди в основном покупают, а не выращивают сами, почти не едят маргарин и чипсы, предпочитают мясо птицы и редко видят на столе рыбу. Результаты обследования помогают государству формировать долгосрочную политику по формированию здорового образа жизни. Нынешнее обследование пройдет с 17 мая по 15 июня.