Стартовало первенство Сибирского округа по боксу среди юниоров и юниорок 18:03, 15 мая 2018 г.



Сегодня во дворце спорта "Труд" стартовало первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие более 100 сильнейших боксеров из 12 сибирских регионов. Данное мероприятие проходит в рамках Летней спартакиады.

Состязания проводятся в личном зачете в 13 весовых категориях. В качестве почетного гостя юных боксеров поздравил чемпион Европы, победитель Игр доброй воли Андрей Мишин. Удачи спортсменам пожелал и мэр Иркутска Дмитрий Бердников: "Это олимпийский вид спорта, и в Иркутске был традиционно всегда представлен сильными бойцами. Поэтому для нас важно и почетно, что турнир по Сибирскому федеральному округу в рамках спартакиады, я уверен, что он пройдет на достойном уровне. И желаю успеха всем участникам. Ну и особенно нашей команде – не скрою".

По итогам первенства определят сильнейших спортсменов для формирования сборной команды. Поединки будут проходить до 19 мая, вход для зрителей свободный.