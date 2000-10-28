30 команд из 15 стран мира собрались на Международный фестиваль деревянного зодчества "Лукоморье" 17:00, 15 мая 2018 г.



Большую сказку о любви создают прямо сейчас в селе Савватеевка под Ангарском. Там проходит Международный фестиваль деревянного зодчества "Лукоморье". Его темой стало самое светлое чувство, и скульпторы по дереву воплощают его в своих работах.

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Весь мир - на одной поляне. Все континенты прислали своих лучших мастеров в Савватеевку, на 8-й фестиваль деревянной скульптуры "Лукоморье". Лишь Антарктиды не хватает. И всех скульпторов объединяет "Любовь". Этой темой решили завершить трехлетнюю традицию. "Вера" и "Надежда" стали символами предыдущих конкурсов. Каждый мастер, воплощая свое видение любви открывает мысли, которые в повседневной жизни бережно хранит в глубине души. Скульпторы из Южной Кореи назвали свою работу "Материнская любовь". "Моя мама ушла очень рано из этого мира, это было давно. Мы уже сами постарели, но мысли о матери всегда со мной", - признался Чон Лу Нок, скульптор, Южная Корея.

На "Лукоморье" приехали 30 команд из 15 стран. Здесь Бразилия, Германия, Эквадор, Монголия, Китай, Япония, разумеется, Россия. Представители Чили и Сирии очень сожалели, что не смогли добраться в далекую Сибирь. Впервые участвуют в фестивале мастера из республики Тыва. Пока они новички, но за дело взялись энергично.

Электропилы, шлифовальные машинки, молотки для работы по дереву - вокруг все шумит, движется, при этом подчиняется определенному ритму. Вход на площадку для посетителей пока закрыт. Ведь для окончательной доработки скульптур осталось совсем мало времени. Итоги подведут 19 мая.

Оценивать работы жюри будет строго. Уровень фестиваля растет постоянно. Прежде чем приехать на сам конкурс, команды представили в оргкомитет эскизы, которые дали общее впечатление о том, что хотят изобразить мастера. "Оценивают сами участники, которые говорят: да, мастерство здесь с каждым годом растет. И некоторые страны, которые подавали заявки, говорят: да, мы не доросли до этого фестиваля. И шлифуют свое мастерство на других фестивалях", - сказал Александр Смакотин, исполнительный директор проекта "Лукоморье".

Сама тема любви, заявленная на "Лукоморье", не ограничена рамками. Польская команда, например, выразила ее в виде измены. И даже рожки приделала в композиции. А монгольские гости свою любовь к лошадям показывают и в Савватеевке. Кстати, материал для изделий - ангарская сосна, дерево мягкое, послушное, живое. Помог и Жигаловский район: прислал бревна для работы. Раньше на "Лукоморье" использовали только сосну из Черемховского района. Всего через три дня весь мир увидит сказку, созданную в "Лукоморье".