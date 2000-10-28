Лучшим семьям Иркутской области вручили награды 16:54, 15 мая 2018 г.



Посвятили себя воспитанию детей. В Иркутске сегодня вручили награды лучшим семьям со всего региона. Во многих из них воспитываются приемные дети, в некоторых даже не один десяток.

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Сорок детей. Как воспитать такое количество мальчишек и девчонок, даже представить сложно, однако Татьяна Коровина уверена: чем больше, тем проще. В родном Усть-Илимске у них большое хозяйство: дом на пятьсот квадратов и почти тридцать гектаров земли. Все дети при деле, успевают и кружки посещать и на отлично учиться в школе. Один из старших - Виктор - лучший ученик года. Сейчас в доме осталось уже восемнадцать детей - остальные выпускники. Причем самые взрослые уже создали свои семьи, где тоже воспитывают приемных детей. "А кто им поможет выйти в жизнь? Приюты, детские дома - это не то. Здесь они уже самостоятельные. Они уже умеют за собой ухаживать. И вообще, видите, какие они. Это очень увлекательно. Детишек же много, за каждым интересно наблюдать. За кем-то ты ухаживаешь. Это все объединяет. И в себе воспитываешь эти качества - заботу, любовь к детям. Это очень интересно", - делятся Татьяна Коровина и Виктор Сизых, победители конкурса "Премия губернатора Иркутской области опекунам и приемным родителям".

Форум-награждение проводят в Иркутской области с 2006 года. В этом году сюда приехали более семидесяти семей со всего региона. Это Усолье, Баяндаевский район, Киренск, Тулун, Черемхово. На выставке они, в том числе, представили свои достижения. Многие производят собственную продукцию. Но главное - это торжественная часть, где лучшим вручили денежные призы и автомобили, один из которых на девятнадцать мест. «Сегодня на выставке традиционно мы наградили лучшие семьи, почетные семьи Иркутской области. Это многодетные семьи, семьи, в которых воспитывают приемных ребятишек, это молодые семьи, где дети достигли высоких результатов в спорте, учебе, искусстве", - сказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Также в рамках форума дали старт "Десятилетию детства" на территории Иркутской области. Соответствующий указ, действующий до 2027 года, подписал президент России Владимир Путин.