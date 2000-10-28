Навигацию открыли на реках Иркутской области 16:47, 15 мая 2018 г.



Также судоходство стартует на Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и озере Байкал. Перед выходом на воду потребуется пройти технический осмотр водного транспорта. Иначе придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей.

С 16 мая в ГИМС начнут принимать экзамены на право управления маломерными судами. На постоянной основе пройти аттестацию можно в Иркутске, Братске, Тулуне и Тайшете. По мере необходимости комиссия будет выезжать и в другие районы области. Помимо этого, ГИМС принимает заявки на аттестацию в электронном виде, подать документы можно через сайт госуслуг, при этом размер пошлины станет меньше на 30%. И уже сегодня государственные инспекторы начинают готовиться к летнему сезону. Всего на патрулирование водоемов выйдут 90 человек личного состава, 40 плавательных средств и 38 автомобилей. "Инспекторы ГИМС в летний период, помимо того, что осуществляют патрулирование, выявляют и пресекают нарушения правил плавания, осуществляют контроль за базами для стоянок маломерных судов, за пляжами и другими местами отдыха людей на водоемах", - сообщил Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам.

В этом году в Иркутской области официально откроют 3 пляжа: Якоби в Иркутске, Еловский пруд в Ангарске и пляж в поселке Хужир.