Ученые Лимнологического института выводят новые виды сиговых 14:37, 15 мая 2018 г.



В лаборатории ихтиологии сейчас растет потомство гибридов омуля и пеляди, пыжьяна и байкальского сига. Эту работу сотрудники института ведут в рамках проекта по ускоренной селекции. Его в Москве в апреле признали лучшим в конкурсе стартапов "Потенциал будущего". Зачем нужны сиги из пробирки? И такой ли вкусной будет рыба из искусственных водоемов, узнавала съемочная группа программы "Новости".

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Эту комнату ученые ласково называют детским садом. Здесь подращивают молодь как чистых видов сига - чивыркуйский, баргузинский, селенгинский, посольский, так и гибридов. Например, в этом аквариуме потомство пыжьяна и байкальского. Всем особям здесь чуть меньше года. Ихтиологи строго следят за температурой в резервуаре, световым режимом. Вода - из Байкала. В ней рыба хорошо растет и на выходе получается идеальной в гастрономическом плане. "Такого рода подращивание способствует меньшему количеству мутагенов, большему количеству полиненасыщенных жирных кислот, витаминов. Вот такую вот здоровую рыбу подращиваем. Кормим комбикормом, подращиваем свой живой корм. Червячки олигохеты. Кормим каждый день, как правило, несколько раз", - рассказывает Юлия Сапожникова, сотрудник лаборатории ихтиологии Лимнологического института.

Первых сигов искусственным путем иркутские ученые вывели в 2010 году. В естественных условия дать потомство рыба может лишь к пяти-семи годам. В лаборатории этот процесс можно ускорить. А если сига скрестить, например, с быстросозревающей пелядью, то гибрид половой зрелости достигнет раньше, а также будет более жизнестойким. Выращивают в лаборатории лимнологического института и довольно редкий сегодня вид сига - озерно-речной. Этим рыбам сейчас три года. "Озерно-речной сиг - это такой эксклюзив. Он в нескольких притоках Байкала нерестится, там же где и омуль. И в общем, в природе они тоже скрещиваются. Но численность его катастрофически низкая. Ходили тысячи на нерест, потом сотни, десятки. И вот сейчас единицы", - говорит Любовь Суханова, генетик, старший научный сотрудник Лимнологического института.

Как раз, чтобы помочь экосистеме Байкала восстановиться, и задумали проект по ускоренной селекции. Разведение сигов и их гибридов позволяет получить вкусную продукцию. Свежая рыба по свойствам ничуть не уступает той, что живет в естественных условиях. Ученые уже готовы сотрудничать с рыборазводчиками.