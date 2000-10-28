В Иркутске 46 человек справились с "Тотальным диктантом" на отлично 14:12, 15 мая 2018 г.



Награду за отличное знание русского языка получили участники "Тотального диктанта". 46 человек справились с заданием на "пятерку". Такую оценку ставят, если в тексте есть всего одна пунктуационная ошибка. При этом абсолютных отличников в этот раз восемь. В их работах нет ни единой помарки.

Традиционно лучше всего диктант пишут те, чья профессия связана с изучением языков. Это филологи, редакторы, преподаватели. Но даже здесь бывают исключения. "Я не филолог, я не преподаватель русского языка. Я экономист, преподаватель финансов. Я люблю очень русский язык. Я люблю читать, я люблю писать. Плюс для меня это определенная работа над собой, чтобы развиваться, идти к лучшему", - поделилась Александра Киселева, отличник "Тотального диктанта-2018".

Справились с заданием на "отлично" также пять иностранцев - участники теста "TruD". Для них текст Гузель Яхиной сократили до одного абзаца. Между тем написать диктант на "пятерку" было не так то просто. Филологи назвали текст этого года близким к совершенству по лингвистической наполняемости. То есть участники акции могли проверить себя практически по всем правилам русского языка.