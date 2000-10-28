Футбольный турнир на призы Андрея Ещенко состоится в Иркутске с 18 по 20 мая 13:43, 15 мая 2018 г.



"Большие звезды светят малым" - под таким девизом в Иркутске пройдет футбольный турнир на призы игрока московского "Спартака" Андрея Ещенко. Кубок пройдет с 18 по 20 мая. В этот раз игры пройдут на стадионе политехнического университета. В соревнованиях примут участие 16 детских команд. А в день открытия запланирован матч поколений, в котором команда Андрея Ещенко, это выпускники футбольной школы иркутского "Зенита", практически в полном составе сыграет с нынешним поколением начинающих футболистов.