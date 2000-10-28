Больше всего пожертвований жители Иркутской области делают больным детям 13:41, 15 мая 2018 г.



О сборах на лечение узнают из телепередач. На втором месте социальные сети, и на третьем то, когда люди узнают о необходимости оказать помощь, что называется, из уст в уста. Такие данные озвучили на конференции "Благотворительность в Иркутской области".

Кстати, почти половина жителей региона занимается благотворительностью лишь от случая к случаю. На конференции затронули и такие проблемные вопросы: почему от бизнеса зачастую буквально требуют оказывать поддержку некоммерческим и общественным организациям, как привлечь и заинтересовать СМИ своими проектами и насколько изменилась благотворительность в современной России и в отдельно взятом регионе? "Местная филантропия - это важная история, это то, что направлено на себя, на свою территорию, и мне кажется, это очень важно", - отметила Лариса Аврорина, руководитель программы поддержки и развития фондов местных сообществ CAF-Россия.

На конференции участники решили, что для дальнейшей эффективной работы необходима местная иркутская площадка для общения всех участников: некоммерческих организаций, бизнеса, власти, средств массовой информации и учреждений социальной сферы. И, как отметили участники, эта конференция определила некоторые общероссийские по насыщенности и пользе.