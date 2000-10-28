Уже 15 торговых центров закрыли в Иркутской области 17:19, 14 мая 2018 г.



Безопасность против шопинга. Количество закрытых торгово-развлекательных центров в регионе увеличилось до 15-ти. Семь из них расположены в областном центре. Спасатели выявили сотни нарушений требований пожарной безопасности. Результаты проверок направили в прокуратуру для принятия решений.

Тем временем предприниматели подсчитывают убытки. Заложниками ситуации стали арендаторы торговых площадей. Сложившуюся ситуацию сегодня обсудили на заседании торгово-промышленной палаты в Иркутске. Свои вопросы руководителям МЧС, службы судебных приставов и прокуратуры задавали владельцы и управляющие торгово-развлекательных объектов. "Чтобы еще раз попытаться найти какие-то точки соприкосновения, понять друг друга. Я думаю, что диалог получился. И я думаю, что вы заметили, что многие острые моменты, которые возникали в этом диалоге, находили понимание и в какой-то степени разрешения между двумя этими сторонами", - сказал Алексей Соболь, президент Союза "Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири".

Напомним, серия проверок началась после трагедии в Кемерово. Там при пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек.