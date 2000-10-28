10 детей выпали из окон многоэтажек в Иркутской области с начала года 17:15, 14 мая 2018 г.



Один из таких случаев закончился летальным исходом, в остальных дети только пострадали. Два последних происшествия случились в эти выходные. В Ангарске из окна 4 этажа выпала 3-летняя девочка. Полицейским удалось выяснить: мать отдала ребенка знакомым, чтобы те присмотрели за ней. Девочка самостоятельно забралась на подоконник в кухне и выпала.

Другой случай произошел уже в Иркутске. Мать оставила троих детей дома, когда пошла в магазин. В итоге 11-месячный ребенок выпал с высоты второго этажа. Выяснили: старшая сестра не смогла удержать грудничка, когда подошла к окну. Полицейские просят быть внимательными к детям в возрасте до 7 лет. Убрать от окон стулья и предметы, по которым они могут вскарабкаться на подоконники. Не обеспечивают безопасность и москитные сетки. В прошлом году в регионе произошло 32 таких случая.